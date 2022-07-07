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    Каспер Косторц - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Каспер
    Фамилия Косторц
    Команда Легия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 августа 1999 (24 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Погонь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 4:0 Погонь (Щецин)
    21.07.2022 Был в запасе Погонь (Щецин) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    14.07.2022 Был в запасе КР Рейкьявик (Рейкьявик) 1:0 Погонь (Щецин)
    07.07.2022 85' -90' Погонь (Щецин) 4:1 КР Рейкьявик (Рейкьявик)
    Россия
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