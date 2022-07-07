Каспер Косторц - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Косторц
|Команда
|Легия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Косторц
|Команда
|Легия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Погонь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Погонь (Щецин)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Погонь (Щецин)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.07.2022
|Был в запасе
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|1:0
|Погонь (Щецин)
|07.07.2022
|85' -90'
|Погонь (Щецин)
|4:1
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)