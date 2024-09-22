Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - НАК Бреда
Фейеноорд - НАК Бреда: обзор матча 22 сентября 2024
Фейеноорд
22.09.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
2 : 0
Завершен
НАК Бреда
34'
А. Уэда
74'
К. Тимбер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - НАК Бреда
85'
Желтая карточка
Л. Граймль
83'
Замена
A. Kaied
️️️️
Л. Сауэр
Замена
Ф. Гонсалес
️️️️
Т. Белен
75'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Тимбер
74'
71'
Замена
К. Леманс
️️️️
Ф. Йенсен
Замена
Л. Иванушец
️️️️
Ж. Лотомба
63'
Замена
Г. Рид
️️️️
И. Пайшао
63'
Желтая карточка
А. Миламбо
62'
58'
Замена
С. Фернандеш
️️️️
М. Гарбетт
57'
Замена
К. Косторц
️️️️
Д. Яношек
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
И. Осман
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Йенсен
ГОЛ! 1:0!
А. Уэда
Пас отдал
Г. Смал
34'
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
29'
Желтая карточка
И. Осман
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
52
Cherrion Valerius
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
16
Макс Балар
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
12
Бой Кемпер
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Фейеноорд
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
НАК Бреда
1
Roy Kortsmit
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
18
Adam Kaied
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
4-2-2-2
1
Велленройтер
5
Смал
3
Белен
17
Ганцко
3
Лотомба
16
Ин Бом
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Миламбо
15
Осман
29
Хименес
2-5-1-2
31
52
12
Граймль
16
Балар
28
Гарбетт
39
Яношек
28
9
Йенсен
44
Сауэр
5
Ван ден Берг
12
Кемпер
3
Белен
16
Гонсалес
16
Гонсалес
3
Белен
14
Пайшао
26
Рид
26
Рид
14
Пайшао
3
Лотомба
17
Иванушец
17
Иванушец
3
Лотомба
15
Осман
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
15
Осман
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
9
Йенсен
8
Леманс
8
Леманс
9
Йенсен
28
Гарбетт
77
Фернандеш
77
Фернандеш
28
Гарбетт
44
Сауэр
18
18
44
Сауэр
39
Яношек
99
Косторц
99
Косторц
39
Яношек
Остались в запасе
Фейеноорд
НАК Бреда
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
1
Roy Kortsmit
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
1
Пламен Андреев
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Остались в запасе
1
Roy Kortsmit
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Фейеноорд - НАК Бреда
2
2
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
15
Офсайды
1
0
Количество передач
457
340
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.11
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Фейеноорд
НАК Бреда
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«НАК» – «Экселсиор»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
5 февраля
НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43
29 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+