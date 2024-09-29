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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - НАК Бреда
Твенте - НАК Бреда: обзор матча 29 сентября 2024
Твенте
29.09.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
1 : 0
Завершен
НАК Бреда
76'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - НАК Бреда
Желтая карточка
Г. Бесселинк
85'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
С. Стейн
83'
79'
Замена
Д. Яношек
️️️️
Б. Кемпер
79'
Замена
С. Фернандеш
️️️️
Л. Сауэр
79'
Замена
E. Már Ómarsson
️️️️
Ф. Йенсен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
76'
Желтая карточка
К. Эйтинг
69'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
Б. Куйперс
68'
59'
Замена
Э. Махмутович
️️️️
Т. Конголо
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Влап
58'
Замена
М. ван Берген
️️️️
С. Лтайеф
57'
49'
Желтая карточка
Б. Лукассен
Замена
Г. Лагербилке
️️️️
М. Хилгерс
46'
46'
Замена
Б. Лукассен
️️️️
C. Valerius
43'
Желтая карточка
C. Valerius
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
52
Cherrion Valerius
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
16
Макс Балар
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
99
Каспер Косторц
ЦФ
12
Бой Кемпер
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
НАК Бреда
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
2
Бойд Лукассен
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
18
Adam Kaied
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
3-1-3-3
1
Уннершталь
2
Хилгерс
5
Куйперс
28
ван Рой
44
Регер
14
Влап
14
Стейн
47
Лтайеф
9
ван Вольфсвинкел
5
Ван Хоренбек
29
Ламмерс
3-2-2-3
31
12
Граймль
5
Конголо
52
16
Балар
9
Йенсен
17
Куйперс
44
Сауэр
5
Ван ден Берг
12
Кемпер
99
Косторц
5
Куйперс
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
5
Куйперс
2
Хилгерс
14
Лагербилке
14
Лагербилке
2
Хилгерс
14
Влап
6
Эйтинг
6
Эйтинг
14
Влап
14
Стейн
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Стейн
47
Лтайеф
7
ван Берген
7
ван Берген
47
Лтайеф
5
Конголо
3
Махмутович
3
Махмутович
5
Конголо
52
2
Лукассен
2
Лукассен
52
12
Кемпер
39
Яношек
39
Яношек
12
Кемпер
9
Йенсен
28
28
9
Йенсен
44
Сауэр
77
Фернандеш
77
Фернандеш
44
Сауэр
Остались в запасе
Твенте
НАК Бреда
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
18
Adam Kaied
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
Остались в запасе
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
18
Adam Kaied
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Твенте - НАК Бреда
2
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
497
339
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.17
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Де Гролш Весте
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Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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