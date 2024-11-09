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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - ПСВ
НАК Бреда - ПСВ: обзор матча 09 ноября 2024
НАК Бреда
09.11.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
0 : 3
Завершен
ПСВ
21'
Р. Пепи
33'
И. Сайбари
65'
Й. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НАК Бреда - ПСВ
83'
Замена
А. Бабади
️️️️
М. Тилльман
83'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Р. Карсдорп
Замена
C. Staring
️️️️
Ф. Йенсен
81'
Замена
С. Фернандеш
️️️️
Л. Сауэр
81'
71'
Замена
И. Перишич
️️️️
Й. Бакайоко
71'
Замена
К. Дриух
️️️️
Н. Ланг
71'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Р. Пепи
65'
ГОЛ! 0:3!
Й. Бакайоко
Замена
Л. Мол
️️️️
Р. Паула
62'
Замена
Д. Яношек
️️️️
К. Леманс
62'
Замена
К. Косторц
️️️️
М. Гарбетт
62'
35'
Желтая карточка
Й. Бакайоко
34'
Желтая карточка
Р. Пепи
33'
ГОЛ! 0:2!
И. Сайбари
Пас отдал
Р. Пепи
Желтая карточка
Б. Кемпер
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пепи
Пас отдал
И. Сайбари
Желтая карточка
Б. Лукассен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
2
Бойд Лукассен
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
12
Бой Кемпер
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
(К)
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
НАК Бреда
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
99
Каспер Косторц
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
18
Adam Kaied
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
1-5-2-2
31
5
Конголо
9
Йенсен
11
Паула
8
Леманс
28
Гарбетт
16
Балар
44
Сауэр
2
Лукассен
12
Кемпер
5
Ван ден Берг
3-2-2-2-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
2
Карсдорп
17
Жуниор
34
Сайбари
70
Ланг
11
Бакайоко
10
Тилльман
9
Пепи
11
Паула
28
Мол
28
Мол
11
Паула
8
Леманс
39
Яношек
39
Яношек
8
Леманс
44
Сауэр
77
Фернандеш
77
Фернандеш
44
Сауэр
28
Гарбетт
99
Косторц
99
Косторц
28
Гарбетт
9
Йенсен
6
6
9
Йенсен
2
Карсдорп
37
Ледесма
37
Ледесма
2
Карсдорп
10
Тилльман
21
Бабади
21
Бабади
10
Тилльман
11
Бакайоко
5
Перишич
5
Перишич
11
Бакайоко
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
9
Пепи
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Пепи
Остались в запасе
НАК Бреда
ПСВ
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
18
Adam Kaied
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
18
Adam Kaied
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Стейн Вревен
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча НАК Бреда - ПСВ
2
2
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
13
9
Офсайды
0
1
Количество передач
273
642
Сейвы
6
3
Точность передач %
67
85
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.83
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Rat Verlegh Stadion, Breda
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