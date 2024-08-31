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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - НАК Бреда
Херенвен - НАК Бреда: обзор матча 31 августа 2024
Херенвен
31.08.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
4 : 0
Завершен
НАК Бреда
47'
С. Ольссон
50'
Л. Броуверс
70'
Й. Николаеску
84'
Й. Николаеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - НАК Бреда
ГОЛ! 4:0!
Й. Николаеску
Пас отдал
Ч. Наннели
84'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
Э. Ван Э
82'
Замена
I. Ahmed
️️️️
И. Себауи
82'
74'
Замена
С. Фернандеш
️️️️
E. Már Ómarsson
74'
Замена
C. Staring
️️️️
М. Гарбетт
73'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
Б. Лукассен
ГОЛ! 3:0!
Й. Николаеску
Пас отдал
С. Ольссон
70'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
Д. Карлсбакк
66'
Замена
Д. Халл
️️️️
О. Бреуде
66'
Замена
L. Smans
️️️️
Л. Броуверс
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Броуверс
Пас отдал
М. Келерт
50'
48'
Желтая карточка
М. Балар
ГОЛ! 1:0!
С. Ольссон
Пас отдал
С. Керстен
47'
40'
Замена
К. Косторц
️️️️
Р. Паула
30'
Замена
Л. Сауэр
️️️️
Д. Яношек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
52
Cherrion Valerius
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
12
Бой Кемпер
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
14
Levi Smans
ЦП
35
Ties Oostra
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
НАК Бреда
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
18
Adam Kaied
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
2-1-4-1-2
13
4
Керстен
4
Бохневич
20
Броуверс
45
Бреуде
10
Ольссон
10
Себауи
6
Ван Э
27
Келерт
20
Тренсков
11
Карлсбакк
2-5-1-2
31
52
12
Граймль
16
Балар
39
Яношек
28
Гарбетт
11
Паула
2
Лукассен
28
5
Ван ден Берг
12
Кемпер
45
Бреуде
12
Халл
12
Халл
45
Бреуде
20
Броуверс
14
14
20
Броуверс
10
Себауи
6
6
10
Себауи
6
Ван Э
7
Наннели
7
Наннели
6
Ван Э
11
Карлсбакк
98
Николаеску
98
Николаеску
11
Карлсбакк
39
Яношек
44
Сауэр
44
Сауэр
39
Яношек
28
77
Фернандеш
77
Фернандеш
28
2
Лукассен
17
Куйперс
17
Куйперс
2
Лукассен
28
Гарбетт
6
6
28
Гарбетт
11
Паула
99
Косторц
99
Косторц
11
Паула
Остались в запасе
Херенвен
НАК Бреда
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
35
Ties Oostra
ЦП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
18
Adam Kaied
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
35
Ties Oostra
ЦП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Остались в запасе
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
18
Adam Kaied
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Херенвен - НАК Бреда
1
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
5
4
Количество передач
334
170
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.9
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Главный судья:
Robin Hensgens, Netherlands
Стадион:
Абе Ленстра
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