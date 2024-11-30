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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - Алмере Сити
НАК Бреда - Алмере Сити: обзор матча 30 ноября 2024
НАК Бреда
30.11.2024, суббота, 18:30
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
1 : 0
Завершен
Алмере Сити
18'
Л. Сауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НАК Бреда - Алмере Сити
Замена
Т. Конголо
️️️️
Л. Сауэр
90'
+1
79'
Замена
Т. Хайе
️️️️
А. Тахири
79'
Замена
C. Mamengi
️️️️
Д. Лоуренс
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
К. Леманс
79'
Замена
M. Royo
️️️️
Б. Кемпер
79'
Замена
Р. Паула
️️️️
С. Фернандеш
79'
78'
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
Ж. Кадиль
72'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
А. Налич
Желтая карточка
Б. Лукассен
63'
Замена
Л. Мол
️️️️
М. Гарбетт
58'
56'
Замена
K. Hansen
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
54'
Желтая карточка
Й. Ритместер ван де Камп
ГОЛ! 1:0!
Л. Сауэр
Пас отдал
К. Леманс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
2
Бойд Лукассен
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
12
Бой Кемпер
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
НАК Бреда
1
Roy Kortsmit
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
18
Adam Kaied
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Алмере Сити
1
Jonas Wendlinger
ВР
26
Stijn Keller
ВР
25
Amoah Foah-Sam
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
28
Tim Receveur
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
1-5-2-2
31
12
Граймль
28
8
Леманс
28
Гарбетт
16
Балар
2
Лукассен
44
Сауэр
77
Фернандеш
5
Ван ден Берг
12
Кемпер
4-4-1-1
25
Баккер
3
Якобс
4
Лоуренс
7
Налич
19
Загаритис
39
Ритместер ван де Камп
35
8
Тахири
20
28
Кадиль
27
Робине
44
Сауэр
5
Конголо
5
Конголо
44
Сауэр
12
Кемпер
21
21
12
Кемпер
28
Гарбетт
28
Мол
28
Мол
28
Гарбетт
77
Фернандеш
11
Паула
11
Паула
77
Фернандеш
8
Леманс
9
Йенсен
9
Йенсен
8
Леманс
8
Тахири
19
Хайе
19
Хайе
8
Тахири
4
Лоуренс
25
25
4
Лоуренс
7
Налич
15
Провиденсе
15
Провиденсе
7
Налич
28
Кадиль
24
Маттоир
24
Маттоир
28
Кадиль
35
17
17
35
Остались в запасе
НАК Бреда
Алмере Сити
1
Roy Kortsmit
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
18
Adam Kaied
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
1
Jonas Wendlinger
ВР
26
Stijn Keller
ВР
25
Amoah Foah-Sam
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
28
Tim Receveur
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
1
Roy Kortsmit
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
18
Adam Kaied
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
26
Stijn Keller
ВР
25
Amoah Foah-Sam
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
28
Tim Receveur
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
Главный тренер
Стейн Вревен
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча НАК Бреда - Алмере Сити
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
12
Количество передач
379
421
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.35
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Rat Verlegh Stadion, Breda
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