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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - Аякс
НАК Бреда - Аякс: обзор матча 18 августа 2024
НАК Бреда
18.08.2024, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
2 : 1
Завершен
Аякс
58'
М. Гарбетт
90+1'
Я. Ван ден Берг
63'
Й. Хато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НАК Бреда - Аякс
90'
+6
Желтая карточка
С. Маннсверк
ГОЛ! 2:1!
Я. Ван ден Берг
Пас отдал
Р. Паула
90'
+1
Замена
Л. Мол
️️️️
Д. Яношек
89'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
Б. Лукассен
79'
76'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
М. Годтс
Замена
Р. Паула
️️️️
М. Гарбетт
66'
Замена
К. Косторц
️️️️
E. Már Ómarsson
66'
Замена
М. Косцельник
️️️️
C. Valerius
66'
66'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
63'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хато
Пас отдал
С. Бергейс
ГОЛ! 1:0!
М. Гарбетт
Пас отдал
E. Már Ómarsson
58'
57'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Б. ван ден Бомен
57'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Б. Траоре
56'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
К. Хлинссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
52
Cherrion Valerius
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
12
Бой Кемпер
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Аякс
22
Ремко Пасвер
(К)
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
НАК Бреда
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
18
Daan Van Reeuwijk
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
18
Adam Kaied
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
2-5-3
31
52
12
Граймль
2
Лукассен
16
Балар
28
Гарбетт
28
39
Яношек
5
Ван ден Берг
12
Кемпер
6
4-2-3-1
22
Пасвер
3
Гаеи
36
21
Хато
6
Шутало
20
Маннсверк
8
ван ден Бомен
11
Траоре
14
Хлинссон
22
Годтс
9
Бробби
39
Яношек
28
Мол
28
Мол
39
Яношек
52
3
Косцельник
3
Косцельник
52
28
Гарбетт
11
Паула
11
Паула
28
Гарбетт
2
Лукассен
17
Куйперс
17
Куйперс
2
Лукассен
28
99
Косторц
99
Косторц
28
14
Хлинссон
28
Фитц-Джим
28
Фитц-Джим
14
Хлинссон
11
Траоре
23
Бергейс
23
Бергейс
11
Траоре
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
22
Годтс
34
Бергвейн
34
Бергвейн
22
Годтс
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
Остались в запасе
НАК Бреда
Аякс
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
18
Daan Van Reeuwijk
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
18
Adam Kaied
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
18
Daan Van Reeuwijk
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
18
Adam Kaied
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Главный тренер
Стейн Вревен
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча НАК Бреда - Аякс
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
15
14
Офсайды
2
0
Количество передач
232
702
Сейвы
4
0
Точность передач %
68
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.22
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Rat Verlegh Stadion, Breda
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