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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - НАК Бреда
Гронинген - НАК Бреда: обзор матча 09 августа 2024
Гронинген
09.08.2024, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
4 : 1
Завершен
НАК Бреда
8'
Л. Бакуна (П)
25'
Р. Мендеш
31'
М. Ренте
68'
J. Schreuders
48'
Д. Яношек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - НАК Бреда
85'
Замена
М. Гарбетт
️️️️
Д. Яношек
85'
Замена
A. Kaied
️️️️
E. Már Ómarsson
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Ф. Стам
82'
75'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
C. Staring
Замена
Т. Остинг
️️️️
Т. ван Берген
71'
Желтая карточка
J. Schreuders
70'
ГОЛ! 4:1!
J. Schreuders
Пас отдал
Р. Мендеш
68'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Л. Валенте
64'
61'
Желтая карточка
М. Косцельник
59'
Желтая карточка
Л. Граймль
48'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Яношек
Замена
S. Bouland
️️️️
М. Персман
46'
ГОЛ! 3:0!
М. Ренте
Пас отдал
J. Schreuders
31'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мендеш
25'
12'
Замена
М. Косцельник
️️️️
Р. Куйперс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Бакуна
8'
6'
Красная карточка
Э. Махмутович
2'
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
8
Tika de Jonge
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
16
Макс Балар
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
70
Roy Leicester
ЦЗ
56
Marco Speelman
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
25
Тейс Остинг
АП
20
Nils Eggens
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
21
Fofin Turay
ЦФ
НАК Бреда
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
52
Cherrion Valerius
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
18
Adam Kaied
ЦФ
4-3-2-1
1
Вессен
14
43
Персман
5
Ренте
3
Стам
10
Бакуна
8
Хове
8
10
Валенте
7
Мендеш
26
ван Берген
3-3-1-3
31
3
Махмутович
12
Граймль
21
16
Балар
39
Яношек
28
17
Куйперс
99
Косторц
6
5
Ван ден Берг
43
Персман
22
22
43
Персман
3
Стам
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
3
Стам
10
Валенте
9
Виллумссон
9
Виллумссон
10
Валенте
26
ван Берген
25
Остинг
25
Остинг
26
ван Берген
17
Куйперс
3
Косцельник
3
Косцельник
17
Куйперс
6
9
Йенсен
9
Йенсен
6
39
Яношек
28
Гарбетт
28
Гарбетт
39
Яношек
28
18
18
28
Остались в запасе
Гронинген
НАК Бреда
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
70
Roy Leicester
ЦЗ
56
Marco Speelman
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
20
Nils Eggens
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
21
Fofin Turay
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
52
Cherrion Valerius
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
70
Roy Leicester
ЦЗ
56
Marco Speelman
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
20
Nils Eggens
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
21
Fofin Turay
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
52
Cherrion Valerius
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Гронинген - НАК Бреда
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
649
300
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.29
1.04
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Hitachi Capital Mobility Stadium, Groningen
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