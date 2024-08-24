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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - Утрехт
НАК Бреда - Утрехт: обзор матча 24 августа 2024
НАК Бреда
24.08.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
1 : 2
Завершен
Утрехт
37'
Б. Лукассен
90+1'
Н. Огайо
90+5'
Н. Огайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НАК Бреда - Утрехт
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Н. Огайо
Пас отдал
М. Родригес
Красная карточка
Л. Мол
90'
+4
90'
+3
Замена
М. Дидден
️️️️
М. ван дер Хоорн
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Н. Огайо
Пас отдал
М. ван дер Хоорн
Замена
М. Косцельник
️️️️
Б. Лукассен
90'
82'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
Желтая карточка
К. Косторц
80'
78'
Замена
М. Родригес
️️️️
О. Ромени
Замена
Л. Мол
️️️️
М. Гарбетт
75'
Замена
К. Косторц
️️️️
E. Már Ómarsson
68'
46'
Замена
В. Йенсен
️️️️
З. Икбал
46'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Й. Торнстра
46'
Замена
А. Блэйк
️️️️
Д. Мин
46'
Замена
Н. Огайо
️️️️
П. Ааронсон
Желтая карточка
Б. Кемпер
41'
ГОЛ! 1:0!
Б. Лукассен
Пас отдал
Д. Яношек
37'
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
52
Cherrion Valerius
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
16
Макс Балар
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
12
Бой Кемпер
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
18
Йенс Торнстра
ОП
27
Алонзо Энгванда
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
НАК Бреда
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
18
Adam Kaied
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
10
Йоан Катлин
ЛВ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
70
Джан Боздоган
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
2-5-1-2
31
52
12
Граймль
2
Лукассен
39
Яношек
28
Гарбетт
28
11
Паула
16
Балар
12
Кемпер
5
Ван ден Берг
4-1-2-1-2
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
Хореманс
34
Эль-Каруани
18
Торнстра
27
Энгванда
14
Икбал
10
Ааронсон
9
Мин
10
Ромени
28
Гарбетт
28
Мол
28
Мол
28
Гарбетт
2
Лукассен
3
Косцельник
3
Косцельник
2
Лукассен
28
99
Косторц
99
Косторц
28
18
Торнстра
70
Боздоган
70
Боздоган
18
Торнстра
14
Икбал
55
Йенсен
55
Йенсен
14
Икбал
9
Мин
15
Блэйк
15
Блэйк
9
Мин
10
Ромени
22
Родригес
22
Родригес
10
Ромени
3
ван дер Хоорн
3
Дидден
3
Дидден
3
ван дер Хоорн
10
Ааронсон
39
Огайо
39
Огайо
10
Ааронсон
Остались в запасе
НАК Бреда
Утрехт
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
18
Adam Kaied
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
10
Йоан Катлин
ЛВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
1
Roy Kortsmit
ВР
1
Тейн Трост
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
18
Adam Kaied
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
10
Йоан Катлин
ЛВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча НАК Бреда - Утрехт
3
1
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
12
Офсайды
1
0
Количество передач
370
466
Сейвы
5
2
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.86
0.87
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Главный судья:
Ingmar Oostrom, Netherlands
Стадион:
Rat Verlegh Stadion, Breda
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