Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Nico Rieble - статистика

Завершил карьеру
#27 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Веен
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Веен
3 : 5
28.04.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Гамбург
3 : 0
17.03.2024
Веен
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Веен
1 : 1
09.03.2024
Ганновер-96
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Эльверсберг
0 : 3
03.03.2024
Веен
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Веен
1 : 2
23.02.2024
Падерборн
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
1 : 0
17.02.2024
Веен
66' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Веен
1 : 1
09.02.2024
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Магдебург
1 : 0
21.01.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
1 : 1
17.12.2023
Веен
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Веен
1 : 3
08.12.2023
Айнтрахт
1' - 77'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Хольштайн
3 : 2
02.12.2023
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
26.11.2023
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Веен
2 : 1
12.11.2023
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Веен
1 : 0
29.10.2023
Ганза
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Веен
1 : 1
07.10.2023
Гамбург
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Веен
0 : 2
23.09.2023
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Веен
1 : 1
02.09.2023
Шальке-04
1' - 46'
19'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
2 : 1
27.08.2023
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Веен
1 : 0
18.08.2023
Карлсруэ
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Герта
0 : 1
04.08.2023
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Веен
1 : 1
29.07.2023
Магдебург
1' - 90'
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
1
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
6
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
2
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
2
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+