|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|10
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2022
|82' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|26.07.2022
|74' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|90'
|19.07.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|27.06.2022
|66' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|69'
|19.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|16.06.2022
|74' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|08.06.2022
|67' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.06.2022
|80' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|30.05.2022
|1' -70'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.05.2022
|1' -66'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.05.2022
|1' -57'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|33'
|09.05.2022
|58' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)