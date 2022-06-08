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    Jenison - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Jenison
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 10 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2022 82' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    26.07.2022 74' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Куяба (Куяба)
    90'
    19.07.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Куяба (Куяба)
    11.07.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Куяба (Куяба)
    27.06.2022 66' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    69'
    19.06.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:0 Сеара (Форталеза)
    16.06.2022 74' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    12.06.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    08.06.2022 67' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.06.2022 80' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Куяба (Куяба)
    30.05.2022 1' -70' Куяба (Куяба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.05.2022 1' -66' Куяба (Куяба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    15.05.2022 1' -57' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    33'
    09.05.2022 58' -90' Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
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