Главная
Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
Команды
Торпедо Миасс
Дэнис Файзуллин
Трансферы
€ 125 тыс
Дэнис Файзуллин - трансферы
Торпедо Миасс
12 апреля 2001 (24), Уфа
#50 | Нападающий
170 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
20.08.25 / 30.06.26
Спартак К
Торпедо Миасс
Свободный агент
05.02.24 / 20.08.25
Арсенал
Спартак К
Свободный агент
12.07.23 / 05.02.24
Иртыш
Арсенал
Свободный агент
08.09.22 / 12.07.23
Казанка
Иртыш
Свободный агент
01.07.21 / 30.06.22
Казанка
Факел
Аренда
08.02.21 / 30.06.21
Казанка
Томь
Аренда
01.07.19 / 08.09.22
Локомотив (мол)
Казанка
?
10.01.19 / 01.07.19
Академия Спартак
Локомотив (мол)
?
Главные новости
Вердикт по делу Клаудиньо, Ямаль унизил «Реал», катастрофическая ситуация в команде Юрана и другие новости
01:23
Кармо из ЦСКА назвал качество, которое хотел бы перенять у Месси
01:00
Мостовой охарактеризовал Глушенкова: «Главный сыночек»
00:36
Кордоба прокомментировал возможный уход Сперцяна из «Краснодара»
00:24
Бухаров оконфузился при знакомстве с Татьяной Булановой
00:12
2
Бухаров рассказал, как инцидент с бокалом привел к его уходу из «Ростова» Карпина
Вчера, 23:36
Кармо из ЦСКА раскрыл, чего боится в России
Вчера, 23:23
2
Соболев – о Глушенкове: «Три игры играет, три игры – звезду поймал»
Вчера, 23:11
5
Президент «Барселоны» сделал заявление о предстоящем Эль Класико
Вчера, 22:58
«Приехал – а его взорвали за час до этого»: Бухаров вспомнил, как Алиев* мог погибнуть в Махачкале
Вчера, 22:50
2
Все новости
