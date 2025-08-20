Введите ваш ник на сайте
€ 125 тыс

Дэнис Файзуллин - трансферы

Торпедо Миасс
12 апреля 2001 (24), Уфа
#50 | Нападающий
170 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
20.08.25 / 30.06.26
Спартак К
Торпедо Миасс
Свободный агент
05.02.24 / 20.08.25
Арсенал
Спартак К
Свободный агент
12.07.23 / 05.02.24
Иртыш
Арсенал
Свободный агент
08.09.22 / 12.07.23
Казанка
Иртыш
Свободный агент
01.07.21 / 30.06.22
Казанка
Факел
Аренда
08.02.21 / 30.06.21
Казанка
Томь
Аренда
01.07.19 / 08.09.22
Локомотив (мол)
Казанка
?
10.01.19 / 01.07.19
Академия Спартак
Локомотив (мол)
?
