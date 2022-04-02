Дэнис Файзуллин - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Дэнис
|Фамилия
|Файзуллин
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Дэнис
|Фамилия
|Файзуллин
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -75'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|15.05.2022
|1' -76'
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|11.05.2022
|1' -84'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.05.2022
|1' -73'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|30.04.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|23.04.2022
|1' -67'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|16.04.2022
|75' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:5
|Факел (Воронеж)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|06.04.2022
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|02.04.2022
|79' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Кубань (Краснодар)
|26.03.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|13.11.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:4
|Факел (Воронеж)
|25.09.2021
|76' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Спартак-2 (Москва)
|19.09.2021
|73' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:4
|Факел (Воронеж)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Енисей (Красноярск)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|05.09.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|29.08.2021
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|14.08.2021
|80' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|31.07.2021
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|24.07.2021
|58' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Томь (Томск)