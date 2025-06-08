Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Дэнис Файзуллин - статистика

Торпедо Миасс
12 апреля 2001 (25), Уфа
#50 | Нападающий
170 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак К
10
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 1
08.06.2025
Спартак К
69' - 79'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Спартак К
1 : 2
01.06.2025
Велес
65' - 85'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Волгарь
0 : 1
28.05.2025
Спартак К
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Спартак К
2 : 0
24.05.2025
Торпедо Миасс
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Челябинск
1 : 5
18.05.2025
Спартак К
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Спартак К
2 : 0
11.05.2025
Родина-2
63' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Спартак К
1 : 1
04.05.2025
Волга
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Кубань
0 : 1
27.04.2025
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Спартак К
2 : 1
23.04.2025
Машук-КМВ
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Велес
0 : 1
19.04.2025
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Спартак К
4 : 1
13.04.2025
Волгарь
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
06.04.2025
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Родина-2
2 : 1
23.03.2025
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Волга
1 : 2
16.03.2025
Спартак К
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Спартак К
1 : 0
09.03.2025
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ленинградец
2 : 1
02.03.2025
Спартак К
Был в запасе
Главные новости
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
1
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
1
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
1
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
2
ВидеоСоболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
1
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+