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    Дэнис Файзуллин - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Дэнис
    Фамилия Файзуллин
    Команда Иртыш
    Состав Основной
    Родной город Уфа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 апреля 2001 (21 год)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -75' Балтика (Калининград) 0:1 Факел (Воронеж)
    15.05.2022 1' -76' Металлург Л (Липецк) 1:2 Факел (Воронеж)
    11.05.2022 1' -84' Факел (Воронеж) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.05.2022 1' -73' Факел (Воронеж) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    30.04.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Факел (Воронеж)
    23.04.2022 1' -67' Факел (Воронеж) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    16.04.2022 75' -90' Текстильщик (Иваново) 0:5 Факел (Воронеж)
    10.04.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:1 Алания (Владикавказ)
    06.04.2022 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    02.04.2022 79' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Кубань (Краснодар)
    26.03.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Факел (Воронеж)
    19.03.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Торпедо (Москва)
    12.03.2022 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:2 Факел (Воронеж)
    27.11.2021 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:2 Факел (Воронеж)
    21.11.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 3:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    13.11.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    06.11.2021 Был в запасе Томь (Томск) 2:2 Факел (Воронеж)
    31.10.2021 Был в запасе Велес (Москва) 0:4 Факел (Воронеж)
    25.09.2021 76' -90' Факел (Воронеж) 3:0 Спартак-2 (Москва)
    19.09.2021 73' -90' Кубань (Краснодар) 0:4 Факел (Воронеж)
    15.09.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 3:1 Енисей (Красноярск)
    11.09.2021 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:2 Факел (Воронеж)
    05.09.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    29.08.2021 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Факел (Воронеж)
    21.08.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Ротор (Волгоград)
    14.08.2021 80' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:0 Факел (Воронеж)
    08.08.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Акрон (Тольятти)
    31.07.2021 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 0:2 Факел (Воронеж)
    24.07.2021 58' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Томь (Томск)
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