|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|4
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|2:1
|Минай (Минай)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:0
|Верес (Ривне)
|24.11.2021
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Шахтер (Донецк)
|31.10.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Львов (Львов)
|21'
|24.10.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|24.09.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.08.2021
|29' -89'
|Динамо (Киев)
|7:0
|Колос (Ковалевка)
|86'
|22.08.2021
|1' -57'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Александрия (Александрия)
|15.08.2021
|56' -89'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Рух (Львов)
|77'