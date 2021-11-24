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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Колос
Минай - Колос: обзор матча 24 ноября 2021
Минай
24.11.2021, среда, 15:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Колос
50'
Д. Кныш (П)
90+6'
А. Нуриев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Колос
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
А. Нуриев
Желтая карточка
Д. Кучер
90'
+2
87'
Замена
М. Ром
️️️️
К. Петров
61'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
Е. Задоя
55'
Желтая карточка
К. Петров
Желтая карточка
Д. Кныш
55'
52'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
В. Лысенко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кныш
50'
48'
Желтая карточка
А. Павловец
Замена
Д. Кныш
️️️️
Б. Коваленко
46'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Е. Селезнев
46'
46'
Замена
А. Нуриев
️️️️
Д. Костышин
36'
Желтая карточка
Д. Костышин
Желтая карточка
А. Хахлев
32'
25'
Желтая карточка
Е. Задоя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
25
Данил Кучер
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Денис Костышин
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Билоног
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
Колос
7
Анатолий Нуриев
АП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
2-5
25
Кучер
33
Гончар
25
Горин
52
Коваленко
11
Ахмадзада
16
23
Гулиев
99
Хахлев
4-3-3
23
Волынец
22
Павловец
90
Петров
35
Золотов
5
Черноморец
97
Ильин
14
Милько
91
Задоя
7
Лысенко
11
Чурко
8
Костышин
11
Селезнев
9
Билоног
9
Билоног
11
Селезнев
52
Коваленко
14
Кныш
14
Кныш
52
Коваленко
8
Костышин
7
Нуриев
7
Нуриев
8
Костышин
90
Петров
25
Ром
25
Ром
90
Петров
91
Задоя
19
Оливейра
19
Оливейра
91
Задоя
7
Лысенко
0
0
7
Лысенко
Остались в запасе
Минай
Колос
94
Герман Пеньков
ВР
7
Олег Вишневский
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
7
Олег Вишневский
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Минай - Колос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
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Информация о матче
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