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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Черноморец
Колос - Черноморец: обзор матча 02 октября 2021
Колос
02.10.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
15'
В. Лысенко
59'
Р. Оливейра
29'
Е. Смирный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Черноморец
89'
Желтая карточка
М. Брагару
82'
Желтая карточка
Е. Смирный
Замена
В. Милько
️️️️
А. Нуриев
73'
ГОЛ! 2:1!
Р. Оливейра
Пас отдал
N. Sitchinava
59'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
В. Чурко
58'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
В. Лысенко
58'
Замена
К. Петров
️️️️
Т. Сакив
51'
34'
Желтая карточка
В. Дубко
29'
ГОЛ! 1:1!
Е. Смирный
Пас отдал
Р. Вантух
Желтая карточка
А. Павловец
16'
ГОЛ! 1:0!
В. Лысенко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
22
Александр Павловец
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
21
Евгений Новак
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Черноморец
10
Артур Авагимян
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
0
N. Sitchinava
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
6
Богдан Белошевский
ЦФ
2-2-1-5
22
Павловец
5
Черноморец
91
Задоя
97
Ильин
7
Нуриев
7
Лысенко
44
Сакив
11
Чурко
8
Костышин
23
Фесюн
5-1-5
10
Авагимян
6
Кадири
91
Михайленко
8
Смирный
17
Вантух
14
Цитаишвили
12
Кучерук
37
Дубко
19
Ванат
11
Исаенко
22
Путря
44
Сакив
90
Петров
90
Петров
44
Сакив
7
Нуриев
14
Милько
14
Милько
7
Нуриев
7
Лысенко
0
0
7
Лысенко
11
Чурко
19
Оливейра
19
Оливейра
11
Чурко
Остались в запасе
Колос
Черноморец
30
Владимир Маханьков
ВР
13
Vitaly Gavrish
ЦП
19
D. Carioca
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
6
Богдан Белошевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
13
Vitaly Gavrish
ЦП
19
D. Carioca
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
6
Богдан Белошевский
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Колос - Черноморец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Колос
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