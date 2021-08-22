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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Александрия
Колос - Александрия: обзор матча 22 августа 2021
Колос
22.08.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Александрия
51'
В. Бабогло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Александрия
90'
+2
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
И. Калюжный
Желтая карточка
V. Gavrish
84'
78'
Желтая карточка
К. Дубра
Замена
А. Черноморец
️️️️
Т. Сакив
76'
Замена
В. Лысенко
️️️️
N. Sitchinava
75'
Замена
Д. Костышин
️️️️
А. Павловец
75'
70'
Желтая карточка
И. Калюжный
Желтая карточка
А. Богданов
65'
Замена
А. Богданов
️️️️
A. Ngamba
57'
Желтая карточка
В. Милько
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Бабогло
Замена
V. Gavrish
️️️️
Е. Новак
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
0
N. Sitchinava
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Александрия
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
7
Олег Кожушко
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Колос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
3-1-5
30
Маханьков
90
Петров
22
Павловец
35
Золотов
14
Милько
21
Новак
19
11
Чурко
38
44
Сакив
4-2-3
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Бабогло
4
Дубра
6
Ковалец
75
Третьяков
5
Калюжный
31
Билык
7
Кожушко
44
Сакив
5
Черноморец
5
Черноморец
44
Сакив
21
Новак
13
13
21
Новак
38
90
Богданов
90
Богданов
38
22
Павловец
8
Костышин
8
Костышин
22
Павловец
0
7
Лысенко
7
Лысенко
0
5
Калюжный
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
5
Калюжный
Остались в запасе
Колос
Александрия
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Остались в запасе
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Колос - Александрия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
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