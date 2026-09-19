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Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Симоне Панада
Статистика
€ 350 тыс
Симоне Панада - статистика
Венеция
2 июня 2002 (24), Брешиа
#55 | Полузащитник
175 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 21 тур
Сампдория
0 : 3
19.01.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Венеция
5 : 3
14.01.2024
Сампдория
84' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Сампдория
1 : 1
26.12.2023
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Сампдория
2 : 3
23.12.2023
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Реджана 1919
1 : 2
16.12.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Сампдория
2 : 0
09.12.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Брешиа
3 : 1
03.12.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
2 : 1
24.11.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Модена
0 : 2
11.11.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
1 : 0
04.11.2023
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Зюйдтироль
3 : 1
28.10.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
22.10.2023
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
1 : 1
07.10.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Кремонезе
1 : 1
03.09.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Сампдория
1 : 2
30.08.2023
Венеция
75' - 90'
90'
Италия. Серия В, 1 тур
Тернана
1 : 2
19.08.2023
Сампдория
82' - 90'
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