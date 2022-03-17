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Валентин Штокер
Статистика
Валентин Штокер - статистика
Завершил карьеру
12 апреля 1989 (37), Кринс
#14 | Полузащитник
179 см | 72 кг
Швейцария
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Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Базель
11
4
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/8 финала
Базель
1 : 2
17.03.2022
Марсель
Был в запасе
Лига конференций, 6 тур
Базель
3 : 0
09.12.2021
Карабах
1' - 64'
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
2 : 3
25.11.2021
Базель
1' - 64'
61'
Лига конференций, 4 тур
Омония
1 : 1
04.11.2021
Базель
86' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Базель
3 : 1
21.10.2021
Омония
90' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Базель
4 : 2
30.09.2021
Кайрат
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Карабах
0 : 0
16.09.2021
Базель
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Хаммарбю
2 : 0
26.08.2021
Базель
1' - 103'
Лига конференций, 4 раунд
Базель
3 : 1
19.08.2021
Хаммарбю
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Базель
4 : 0
12.08.2021
Уйпешт
1' - 90'
45'
Лига конференций, 3 раунд
Уйпешт
1 : 2
05.08.2021
Базель
1' - 69'
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 2
29.07.2021
Базель
1' - 46'
38'
Лига конференций, 2 раунд
Базель
3 : 0
22.07.2021
Партизани
1' - 84'
43, 80'
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