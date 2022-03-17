Статистика по турнирам

Лига конференций 2021/2022 Швейцария. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Швейцария. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Швейцария. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Швейцария. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009