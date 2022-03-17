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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Марсель
Базель - Марсель: обзор матча 17 марта 2022
Базель
17.03.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Марсель
63'
Д. Ндой
74'
Д. Ундер
90+3'
В. Ронжье
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Базель - Марсель
90'
+5
Желтая карточка
Л. Балерди
Желтая карточка
Т. Тавареш
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
В. Ронжье
90'
+3
Замена
Л. Балерди
️️️️
Д. Ундер
Замена
Д. Малес
️️️️
Д. Ндой
87'
86'
Желтая карточка
С. Манданда
Замена
Л. Чипперфилд
️️️️
Ф. Чалов
82'
Замена
М. Паласиос
️️️️
Т. Джака
82'
Желтая карточка
Д. Ндой
76'
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Жерсон
73'
Замена
Б. Камара
️️️️
П. Лирола
70'
Желтая карточка
Л. Перес
Замена
П. Касами
️️️️
В. Бюргер
68'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
М. Ланг
67'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ндой
Пас отдал
С. Эспозито
63'
63'
Замена
Жерсон
️️️️
А. Арит
63'
Замена
А. Милик
️️️️
С. Бакамбу
35'
Пенальти не реализован!
А. Арит
Желтая карточка
В. Бюргер
34'
Желтая карточка
Ф. Чалов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
1
Джордже Николич
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
3-3-2-2
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
15
Тавареш
20
Фрай
34
Джака
18
Бюргер
17
Миллар
14
Ндой
63
Чалов
94
Эспозито
4-1-2-2-1
30
Манданда
14
Лирола
15
Чалета-Цар
14
Перес
2
Салиба
18
Гуйе
6
Гендузи
21
Ронжье
7
Ундер
77
Арит
94
Бакамбу
5
Ланг
3
Каттербах
3
Каттербах
5
Ланг
18
Бюргер
23
Касами
23
Касами
18
Бюргер
63
Чалов
21
Чипперфилд
21
Чипперфилд
63
Чалов
34
Джака
20
Паласиос
20
Паласиос
34
Джака
14
Ндой
19
Малес
19
Малес
14
Ндой
7
Ундер
26
Балерди
26
Балерди
7
Ундер
14
Лирола
8
Камара
8
Камара
14
Лирола
77
Арит
8
Жерсон
8
Жерсон
77
Арит
94
Бакамбу
30
Милик
30
Милик
94
Бакамбу
Остались в запасе
Базель
Марсель
28
Феликс Гебхардт
ВР
1
Джордже Николич
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
1
Джордже Николич
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Базель - Марсель
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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