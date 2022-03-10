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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Марсель - Базель
Марсель - Базель: обзор матча 10 марта 2022
Марсель
10.03.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Базель
19'
А. Милик (П)
68'
А. Милик
79'
С. Эспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марсель - Базель
90'
+2
Желтая карточка
Д. Малес
81'
Желтая карточка
В. Бюргер
79'
ГОЛ! 2:1!
С. Эспозито
Замена
Л. Перес
️️️️
С. Колашинац
78'
Замена
А. Арит
️️️️
Д. Пайет
78'
71'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Т. Джака
70'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Л. Миллар
70'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ф. Чалов
ГОЛ! 2:0!
А. Милик
68'
Желтая карточка
Д. Пайет
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Милик
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
77
Амин Арит
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Манданда
23
Колашинац
2
Салиба
15
Чалета-Цар
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
10
Пайет
7
Ундер
30
Милик
3-3-2-2
13
Линднер
15
Тавареш
3
Пельмар
3
Каттербах
23
Касами
34
Джака
20
Фрай
14
Ндой
17
Миллар
94
Эспозито
63
Чалов
23
Колашинац
14
Перес
14
Перес
23
Колашинац
10
Пайет
77
Арит
77
Арит
10
Пайет
34
Джака
18
Бюргер
18
Бюргер
34
Джака
63
Чалов
19
Малес
19
Малес
63
Чалов
17
Миллар
11
Фернандеш
11
Фернандеш
17
Миллар
Остались в запасе
Марсель
Базель
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Джордже Николич
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Марсель - Базель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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