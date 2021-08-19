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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Хаммарбю
Базель - Хаммарбю: обзор матча 19 августа 2021
Базель
19.08.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Хаммарбю
30'
А. Кабрал
86'
А. Кабрал
90'
А. Кабрал (П)
71'
A. Khalili
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Базель - Хаммарбю
90'
+3
Желтая карточка
Й. Гудни Фьолусон
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Кабрал
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Кабрал
86'
82'
Желтая карточка
Д. Боянич
80'
Замена
S. Sandberg
️️️️
V. Rodic
80'
Замена
D. Accam
️️️️
А. Аму
Замена
М. Паласиос
️️️️
С. Эспозито
78'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Малес
78'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
72'
71'
ГОЛ! 1:1!
A. Khalili
Желтая карточка
С. Эспозито
70'
68'
Замена
A. Khalili
️️️️
А. Селмани
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
30'
8'
Желтая карточка
А. Аму
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Хаммарбю
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
6
Дарьян Боянич
ЦП
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
88
Акинкунми Аму
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
6
Моханад Йеахсе
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
9
Кали Сене
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
Хаммарбю
15
Simon Sandberg
ЦЗ
0
D. Accam
ЦП
23
Oliver Dovin
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Abdulrahman Khalili
ЦФ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
3-4-3
13
Линднер
5
Джемерт
3
Пельмар
5
Ланг
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
34
Джака
19
Малес
19
Кабрал
94
Эспозито
1-1-5
5
Фьолусон
6
Боянич
23
1
13
4
6
Йеахсе
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
19
Малес
17
Миллар
17
Миллар
19
Малес
94
Эспозито
20
Паласиос
20
Паласиос
94
Эспозито
23
15
15
23
88
Аму
0
0
88
Аму
9
Селмани
21
21
9
Селмани
Остались в запасе
Базель
Хаммарбю
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
9
Кали Сене
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
23
Oliver Dovin
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
9
Кали Сене
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
Остались в запасе
23
Oliver Dovin
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Статистика матча Базель - Хаммарбю
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Валерий Данченко
Резервный судья:
Виталий Мешков
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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