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    Нанне Бергстранд

    Тренер
    Имя Нанне
    Фамилия Бергстранд
    Команда Хаммарбю
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 28 апреля 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хаммарбю 6 4 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2021 Хаммарбю 3 : 1 Марибор
    29.07.2021 Марибор 0 : 1 Хаммарбю
    05.08.2021 Чукарички 3 : 1 Хаммарбю
    12.08.2021 Хаммарбю 5 : 1 Чукарички
    19.08.2021 Базель 3 : 1 Хаммарбю
    26.08.2021 Хаммарбю 2(3) : 0(4) Базель
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