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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хаммарбю - Базель
Хаммарбю - Базель: обзор матча 26 августа 2021
Хаммарбю
26.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Базель
48'
Й. Гудни Фьолусон
54'
Й. Гудни Фьолусон
101'
А. Аму
109'
А. Кабрал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хаммарбю - Базель
Замена
S. Sandberg
️️️️
V. Rodic
115'
Замена
D. Accam
️️️️
G. Ludwigson
112'
110'
Желтая карточка
А. Кабрал
109'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Кабрал
Замена
P.
️️️️
А. Селмани
104'
103'
Замена
А. Пулулу
️️️️
В. Штокер
103'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Р. Петретта
ГОЛ! 3:0!
А. Аму
Пас отдал
А. Селмани
101'
78'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
Замена
️️️️
В. Сведберг
77'
Замена
А. Аму
️️️️
A. Khalili
77'
67'
Замена
М. Паласиос
️️️️
П. Касами
67'
Замена
Д. Малес
️️️️
С. Эспозито
Желтая карточка
А. Селмани
63'
ГОЛ! 2:0!
Й. Гудни Фьолусон
Пас отдал
М. Йеахсе
54'
53'
Желтая карточка
М. Ланг
ГОЛ! 1:0!
Й. Гудни Фьолусон
Пас отдал
B. Paulsen
48'
Желтая карточка
A. Khalili
9'
9'
Желтая карточка
Т. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
6
Дарьян Боянич
ЦП
6
Моханад Йеахсе
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
21
Abdulrahman Khalili
ЦФ
19
Виллиот Сведберг
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Хаммарбю
15
Simon Sandberg
ЦЗ
0
D. Accam
ЦП
88
Акинкунми Аму
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
0
Paulinho
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
1-1-5
5
Фьолусон
6
Боянич
21
17
9
Селмани
19
Сведберг
23
4-4-2
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
5
Джемерт
18
Петретта
34
Джака
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
94
Эспозито
19
Кабрал
23
15
15
23
17
0
0
17
21
88
Аму
88
Аму
21
9
Селмани
0
0
9
Селмани
14
Штокер
9
Пулулу
9
Пулулу
14
Штокер
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
94
Эспозито
19
Малес
19
Малес
94
Эспозито
23
Касами
20
Паласиос
20
Паласиос
23
Касами
18
Петретта
17
Миллар
17
Миллар
18
Петретта
Остались в запасе
Хаммарбю
Базель
25
Davor Blažević
ЦФ
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
1
Джордже Николич
ВР
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
25
Davor Blažević
ЦФ
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Хаммарбю - Базель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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