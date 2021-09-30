Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Кайрат
Базель - Кайрат: обзор матча 30 сентября 2021
Базель
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа H, 2 тур
4 : 2
Завершен
Кайрат
15'
А. Кабрал
21'
М. Ланг
40'
М. Ланг
49'
Д. Ндой
66'
Х. Канте
68'
Р. Алвеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Кайрат
88'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
В. Лав
Замена
Ж. Квинтийя
️️️️
Д. Ндой
87'
Желтая карточка
Н. Джига
69'
68'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Р. Алвеш
66'
ГОЛ! 4:1!
Х. Канте
66'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Н. Косович
66'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
Д. Миканович
Замена
В. Бюргер
️️️️
Ф. Фрай
61'
Замена
С. Эспозито
️️️️
А. Кабрал
61'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Л. Миллар
60'
Желтая карточка
Ф. Фрай
50'
ГОЛ! 4:0!
Д. Ндой
Пас отдал
Т. Тавареш
49'
Замена
Н. Джига
️️️️
Э. Джемерт
46'
ГОЛ! 3:0!
М. Ланг
Пас отдал
Ф. Фрай
40'
ГОЛ! 2:0!
М. Ланг
Пас отдал
П. Касами
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
Л. Миллар
15'
12'
Желтая карточка
Р. Дугалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
27
Небойса Косович
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
24
Хосе Канте
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
4-2-3-1
13
Линднер
5
Ланг
5
Джемерт
3
Пельмар
15
Тавареш
23
Касами
20
Фрай
17
Миллар
20
Паласиос
14
Ндой
19
Кабрал
3-2-1-1-2
92
Покатилов
20
Дугалич
28
Алип
23
Поляков
13
Оганесян
3
Баньяк
27
Косович
16
Алвеш
19
Вагнер Лав
24
Канте
17
Миллар
11
Жегрова
11
Жегрова
17
Миллар
20
Фрай
18
Бюргер
18
Бюргер
20
Фрай
14
Ндой
88
Квинтийя
88
Квинтийя
14
Ндой
19
Кабрал
94
Эспозито
94
Эспозито
19
Кабрал
5
Джемерт
34
Джига
34
Джига
5
Джемерт
24
Миканович
11
Вороговский
11
Вороговский
24
Миканович
19
Вагнер Лав
11
Алыкулов
11
Алыкулов
19
Вагнер Лав
27
Косович
11
Шушеначев
11
Шушеначев
27
Косович
Остались в запасе
Базель
Кайрат
1
Джордже Николич
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
44
Данил Устименко
ВР
47
Данияр Усенов
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
47
Данияр Усенов
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Базель - Кайрат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Кайрат
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
10:58
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
10:58
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+