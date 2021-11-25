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Лига конференций 2026/2027
Кайрат - Базель
Кайрат - Базель: обзор матча 25 ноября 2021
Кайрат
25.11.2021, четверг, 18:30
Лига конференций, группа H, 5 тур
2 : 3
Завершен
Базель
23'
В. Лав
56'
К. Оганесян
45'
А. Кабрал (П)
69'
Э. Жегрова
73'
П. Касами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Базель
Вторая желтая
Я. Вороговский
90'
+3
Желтая карточка
Я. Вороговский
89'
88'
Замена
Д. Малес
️️️️
Д. Ндой
88'
Замена
Т. Джака
️️️️
В. Бюргер
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
В. Лав
80'
77'
Желтая карточка
А. Кабрал
Желтая карточка
А. Абикен
77'
73'
ГОЛ! 2:3!
П. Касами
Пас отдал
Т. Тавареш
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
Ж. Пауло
70'
69'
ГОЛ! 2:2!
Э. Жегрова
Пас отдал
Д. Ндой
66'
Желтая карточка
П. Касами
64'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Л. Миллар
64'
Замена
М. Паласиос
️️️️
В. Штокер
64'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
61'
Желтая карточка
В. Штокер
ГОЛ! 2:1!
К. Оганесян
56'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Х. Канте
55'
Замена
А. Абикен
️️️️
Р. Алвеш
55'
Замена
К. Оганесян
️️️️
Д. Миканович
55'
54'
Желтая карточка
А. Пельмар
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кабрал
Желтая карточка
Я. Горальски
44'
ГОЛ! 1:0!
В. Лав
Пас отдал
Ж. Пауло
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЛП
6
Яцек Горальски
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
24
Дино Миканович
ПП
24
Хосе Канте
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
20
Фабиан Фрай
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
3-3-1-3
92
Покатилов
23
Поляков
3
Баньяк
28
Алип
11
Вороговский
6
Горальски
24
Миканович
16
Алвеш
19
Вагнер Лав
11
Пауло
24
Канте
4-3-2-1
13
Линднер
15
Тавареш
20
Фрай
3
Пельмар
5
Ланг
23
Касами
18
Бюргер
14
Штокер
14
Ндой
17
Миллар
19
Кабрал
24
Миканович
13
Оганесян
13
Оганесян
24
Миканович
16
Алвеш
96
Абикен
96
Абикен
16
Алвеш
11
Пауло
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Пауло
19
Вагнер Лав
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
19
Вагнер Лав
24
Канте
11
Шушеначев
11
Шушеначев
24
Канте
17
Миллар
11
Жегрова
11
Жегрова
17
Миллар
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
18
Бюргер
34
Джака
34
Джака
18
Бюргер
14
Штокер
20
Паласиос
20
Паласиос
14
Штокер
14
Ндой
19
Малес
19
Малес
14
Ндой
Остались в запасе
Кайрат
Базель
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Кайрат - Базель
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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