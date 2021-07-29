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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизани - Базель
Партизани - Базель: обзор матча 29 июля 2021
Партизани
29.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Базель
38'
В. Штокер
49'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Партизани - Базель
82'
Замена
С. Эспозито
️️️️
М. Паласиос
76'
Желтая карточка
Ф. Фрай
75'
Замена
Р. Петретта
️️️️
А. Пельмар
Замена
Э. Сота
️️️️
D. Shehi
75'
65'
Замена
Д. Малес
️️️️
А. Кабрал
Замена
K. Kote
️️️️
В. Муратай
57'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Кабрал
46'
Замена
Л. Миллар
️️️️
В. Штокер
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Штокер
Желтая карточка
J. Bardhi
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизани
12
Албан Ходжа
ВР
18
Стенио Жуниор
ЦФ
0
F. Gligorov
ЦФ
16
Aleksandar Damchevski
ЦФ
3
Egzon Belica
ЦФ
33
Dajan Shehi
ЦФ
0
J. Bardhi
ЦФ
21
Валентино Муратай
ЦФ
99
Ариналдо Ррапай
ЦФ
99
Лукас Кардосо
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
34
Нассер Джига
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Партизани
23
Kevi Llanaj
ЦФ
77
Альдо Текья
ЦФ
15
Loti Celina
ЦФ
19
Agim Dajçi
ЦФ
28
Элжон Сота
ЦФ
3
Eneid Kodra
ЦФ
6
Geri Selita
ЦФ
27
Xhon Marinaj
ЦФ
36
Denis Balla
ЦФ
0
K. Kote
ЦФ
Базель
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
25
Tim Spycher
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
5
12
Ходжа
21
Муратай
77
Кара
99
Кардосо
99
Ррапай
0
2-4-1-3
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
34
Джака
88
Квинтийя
14
Штокер
20
Фрай
11
Жегрова
20
Паласиос
19
Кабрал
34
Джига
33
28
Сота
28
Сота
33
21
Муратай
0
0
21
Муратай
3
Пельмар
18
Петретта
18
Петретта
3
Пельмар
19
Кабрал
19
Малес
19
Малес
19
Кабрал
14
Штокер
17
Миллар
17
Миллар
14
Штокер
20
Паласиос
94
Эспозито
94
Эспозито
20
Паласиос
Остались в запасе
Партизани
Базель
23
Kevi Llanaj
ЦФ
77
Альдо Текья
ЦФ
15
Loti Celina
ЦФ
19
Agim Dajçi
ЦФ
3
Eneid Kodra
ЦФ
6
Geri Selita
ЦФ
27
Xhon Marinaj
ЦФ
36
Denis Balla
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
25
Tim Spycher
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
23
Kevi Llanaj
ЦФ
77
Альдо Текья
ЦФ
15
Loti Celina
ЦФ
19
Agim Dajçi
ЦФ
3
Eneid Kodra
ЦФ
6
Geri Selita
ЦФ
27
Xhon Marinaj
ЦФ
36
Denis Balla
ЦФ
Остались в запасе
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
25
Tim Spycher
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Партизани - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
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Грассхоппер
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Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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