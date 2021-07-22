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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Партизани
Базель - Партизани: обзор матча 22 июля 2021
Базель
22.07.2021, четверг, 21:15
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Партизани
43'
В. Штокер
52'
А. Кабрал
80'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Базель - Партизани
Замена
А. Пулулу
️️️️
В. Штокер
84'
81'
Замена
K. Kote
️️️️
Л. Кардосо
ГОЛ! 3:0!
В. Штокер
Пас отдал
А. Кабрал
80'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
73'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Д. Малес
73'
70'
Желтая карточка
В. Муратай
Замена
Ж. Квинтийя
️️️️
М. Паласиос
66'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Т. Джака
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Кабрал
52'
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
Пас отдал
Д. Малес
43'
29'
Желтая карточка
A. Damchevski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Партизани
12
Албан Ходжа
ВР
16
Aleksandar Damchevski
ЦФ
18
Стенио Жуниор
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
99
Лукас Кардосо
ЦФ
21
Валентино Муратай
ЦФ
0
F. Gligorov
ЦФ
3
Egzon Belica
ЦФ
33
Dajan Shehi
ЦФ
0
J. Bardhi
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Базель
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
34
Нассер Джига
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Партизани
77
Альдо Текья
ЦФ
28
Элжон Сота
ЦФ
19
Agim Dajçi
ЦФ
15
Loti Celina
ЦФ
3
Eneid Kodra
ЦФ
99
Ариналдо Ррапай
ЦФ
0
K. Kote
ЦФ
36
Denis Balla
ЦФ
27
Xhon Marinaj
ЦФ
6
Geri Selita
ЦФ
23
Kevi Llanaj
ЦФ
3-4-3
13
Линднер
18
Петретта
3
Пельмар
18
Лопес
20
Фрай
34
Джака
14
Штокер
23
Касами
20
Паласиос
19
Кабрал
19
Малес
5
12
Ходжа
0
27
0
33
3
14
Штокер
9
Пулулу
9
Пулулу
14
Штокер
34
Джака
11
Жегрова
11
Жегрова
34
Джака
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
20
Паласиос
88
Квинтийя
88
Квинтийя
20
Паласиос
19
Малес
94
Эспозито
94
Эспозито
19
Малес
99
Кардосо
0
0
99
Кардосо
Остались в запасе
Базель
Партизани
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
77
Альдо Текья
ЦФ
28
Элжон Сота
ЦФ
19
Agim Dajçi
ЦФ
15
Loti Celina
ЦФ
3
Eneid Kodra
ЦФ
99
Ариналдо Ррапай
ЦФ
36
Denis Balla
ЦФ
27
Xhon Marinaj
ЦФ
6
Geri Selita
ЦФ
23
Kevi Llanaj
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Остались в запасе
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Остались в запасе
77
Альдо Текья
ЦФ
28
Элжон Сота
ЦФ
19
Agim Dajçi
ЦФ
15
Loti Celina
ЦФ
3
Eneid Kodra
ЦФ
99
Ариналдо Ррапай
ЦФ
36
Denis Balla
ЦФ
27
Xhon Marinaj
ЦФ
6
Geri Selita
ЦФ
23
Kevi Llanaj
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Оргес Шехи
Статистика матча Базель - Партизани
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
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Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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