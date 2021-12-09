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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Карабах
Базель - Карабах: обзор матча 09 декабря 2021
Базель
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа H, 6 тур
3 : 0
Завершен
Карабах
33'
А. Кабрал
62'
П. Касами
74'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Карабах
Замена
Ж. Квинтийя
️️️️
А. Кабрал
90'
84'
Замена
Р. Алмейда
️️️️
П. Андраде
Замена
Д. Малес
️️️️
М. Паласиос
84'
81'
Желтая карточка
И. Иббрахимли
78'
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
Г. Гараев
ГОЛ! 3:0!
А. Кабрал
Пас отдал
Д. Ндой
74'
65'
Замена
М. Вешович
️️️️
Ф. Озобич
65'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
И. Ваджи
Замена
Л. Миллар
️️️️
В. Штокер
64'
ГОЛ! 2:0!
П. Касами
Пас отдал
М. Паласиос
62'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Э. Жегрова
46'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
С. Лопес
46'
Желтая карточка
Ф. Фрай
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
М. Паласиос
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Филип Озобич
АП
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
1
Джордже Николич
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-4-2-1
13
Линднер
18
Петретта
34
Джига
18
Лопес
20
Фрай
18
Бюргер
14
Штокер
23
Касами
20
Паласиос
11
Жегрова
19
Кабрал
3-1-1-2-3
1
Махаммадалиев
5
Медведев
81
Медина
30
Гусейнов
2
Гараев
10
Зубир
20
Боржес
19
Озобич
25
Ваджи
7
Байрамов
66
Андраде
18
Лопес
15
Тавареш
15
Тавареш
18
Лопес
19
Кабрал
88
Квинтийя
88
Квинтийя
19
Кабрал
14
Штокер
17
Миллар
17
Миллар
14
Штокер
11
Жегрова
14
Ндой
14
Ндой
11
Жегрова
20
Паласиос
19
Малес
19
Малес
20
Паласиос
19
Озобич
23
Вешович
23
Вешович
19
Озобич
2
Гараев
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
2
Гараев
66
Андраде
20
Алмейда
20
Алмейда
66
Андраде
25
Ваджи
7
Шейдаев
7
Шейдаев
25
Ваджи
Остались в запасе
Базель
Карабах
28
Феликс Гебхардт
ВР
1
Джордже Николич
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
1
Джордже Николич
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Базель - Карабах
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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