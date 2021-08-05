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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Уйпешт - Базель
Уйпешт - Базель: обзор матча 05 августа 2021
Уйпешт
05.08.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Базель
40'
Y. Croizet
55'
А. Кабрал
74'
Д. Малес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уйпешт - Базель
90'
+3
Желтая карточка
Л. Миллар
Замена
С. Евтоски
️️️️
А. Чонгваи
90'
89'
Замена
Т. Джака
️️️️
М. Паласиос
Замена
M. Katona
️️️️
Y. Croizet
79'
Замена
K. Simon
️️️️
B. Pauljević
79'
74'
ГОЛ! 1:2!
Д. Малес
Пас отдал
А. Кабрал
69'
Замена
С. Эспозито
️️️️
В. Штокер
68'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Кабрал
Желтая карточка
N. Antonov
49'
46'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Э. Жегрова
ГОЛ! 1:0!
Y. Croizet
Пас отдал
В. Оново
40'
39'
Замена
Д. Малес
️️️️
П. Касами
Желтая карточка
А. Диаби
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
15
Yohan Croizet
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
22
Nikola Mitrović
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
58
Tall Lamine Junior
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Уйпешт
7
Krisztián Simon
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
15
Miroslav Bjeloš
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
55
Péter Szakály
ЦФ
Базель
18
Серхио Лопес
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
2-5
62
Кастрати
5
29
Оново
58
3
22
14
Чонгваи
3-4-1-2
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
5
Джемерт
88
Квинтийя
23
Касами
14
Штокер
20
Фрай
11
Жегрова
20
Паласиос
19
Кабрал
49
7
7
49
14
Чонгваи
45
Евтоски
45
Евтоски
14
Чонгваи
15
77
77
15
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
20
Паласиос
34
Джака
34
Джака
20
Паласиос
23
Касами
19
Малес
19
Малес
23
Касами
14
Штокер
94
Эспозито
94
Эспозито
14
Штокер
11
Жегрова
17
Миллар
17
Миллар
11
Жегрова
Остались в запасе
Уйпешт
Базель
25
Filip Pajović
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
15
Miroslav Bjeloš
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
55
Péter Szakály
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
24
Тициан Туши
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
25
Filip Pajović
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
15
Miroslav Bjeloš
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
55
Péter Szakály
ЦФ
Остались в запасе
24
Тициан Туши
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Уйпешт - Базель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
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Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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