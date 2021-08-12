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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Уйпешт
Базель - Уйпешт: обзор матча 12 августа 2021
Базель
12.08.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
4 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Уйпешт
21'
Д. Малес
45+2'
В. Штокер
71'
А. Кабрал
90'
Р. Петретта
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Базель - Уйпешт
ГОЛ! 4:0!
Р. Петретта
90'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
84'
Замена
Р. Петретта
️️️️
Э. Джемерт
78'
75'
Замена
M. Katona
️️️️
N. Mitrović
75'
Замена
P. Szakály
️️️️
T. Lamine Junior
ГОЛ! 3:0!
А. Кабрал
Пас отдал
С. Эспозито
71'
Замена
Т. Джака
️️️️
Ж. Квинтийя
69'
Замена
М. Паласиос
️️️️
Д. Малес
69'
67'
Замена
M. Bjeloš
️️️️
А. Чонгваи
59'
Замена
K. Simon
️️️️
B. Pauljević
45'
+2
Желтая карточка
Y. Croizet
ГОЛ! 2:0!
В. Штокер
Пас отдал
А. Кабрал
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Малес
Пас отдал
С. Эспозито
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Уйпешт
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
22
Nikola Mitrović
ЦФ
58
Tall Lamine Junior
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
Уйпешт
23
Dávid Banai
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
15
Miroslav Bjeloš
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
55
Péter Szakály
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
3-4-3
13
Линднер
5
Джемерт
3
Пельмар
5
Ланг
14
Штокер
88
Квинтийя
20
Фрай
23
Касами
19
Кабрал
94
Эспозито
19
Малес
2-5
62
Кастрати
5
29
Оново
25
15
Диаби
49
14
Чонгваи
5
Джемерт
18
Петретта
18
Петретта
5
Джемерт
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
88
Квинтийя
34
Джака
34
Джака
88
Квинтийя
19
Малес
20
Паласиос
20
Паласиос
19
Малес
14
Чонгваи
15
15
14
Чонгваи
22
77
77
22
58
55
55
58
49
7
7
49
Остались в запасе
Базель
Уйпешт
1
Джордже Николич
ВР
9
Кали Сене
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
23
Dávid Banai
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
9
Кали Сене
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Остались в запасе
23
Dávid Banai
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Базель - Уйпешт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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