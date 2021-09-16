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Лига конференций 2026/2027
Карабах - Базель
Карабах - Базель: обзор матча 16 сентября 2021
Карабах
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа H, 1 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Базель
90'
+2
Желтая карточка
Л. Миллар
81'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Р. Петретта
81'
Замена
А. Дюррер
️️️️
Э. Джемерт
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
И. Ваджи
73'
69'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
69'
Замена
Т. Джака
️️️️
В. Бюргер
Желтая карточка
К. Боржес
61'
58'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Ндой
51'
Желтая карточка
П. Касами
Замена
М. Вешович
️️️️
Хайме
46'
26'
Желтая карточка
В. Бюргер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
7
Турал Байрамов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Хайме
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
17
Gaspar Panadero
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
3-1-2-4
1
Махаммадалиев
30
Гусейнов
5
Медведев
7
Байрамов
2
Гараев
9
Хайме
10
Зубир
20
Боржес
81
Медина
25
Ваджи
66
Андраде
4-3-1-2
13
Линднер
18
Лопес
5
Джемерт
3
Пельмар
18
Петретта
14
Штокер
18
Бюргер
23
Касами
14
Ндой
19
Кабрал
19
Малес
9
Хайме
23
Вешович
23
Вешович
9
Хайме
25
Ваджи
7
Шейдаев
7
Шейдаев
25
Ваджи
18
Петретта
15
Тавареш
15
Тавареш
18
Петретта
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
18
Бюргер
34
Джака
34
Джака
18
Бюргер
14
Ндой
17
Миллар
17
Миллар
14
Ндой
5
Джемерт
22
Дюррер
22
Дюррер
5
Джемерт
Остались в запасе
Карабах
Базель
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
17
Gaspar Panadero
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Джордже Николич
ВР
20
Матиас Паласиос
АП
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
17
Gaspar Panadero
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
20
Матиас Паласиос
АП
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Карабах - Базель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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