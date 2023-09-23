S. Longo - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|S. Longo
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|S. Longo
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|11
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2023
|46' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:2
|Волос (Волос)
|04.12.2023
|73' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|26.11.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|3:3
|Атромитос (Перистери)
|12.11.2023
|73' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|84'
|04.11.2023
|90' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.10.2023
|1' -55'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|37'
|01.10.2023
|1' -61'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|7'
|27.09.2023
|1' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|23.09.2023
|64' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.09.2023
|74' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|03.09.2023
|46' -64'
|Олимпиакос (Пирей)
|4:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|27.08.2023
|77' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Арис (Салоники)
|84'
|18.08.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:2
|ПАС Ламия (Ламия)