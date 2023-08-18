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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАС Ламия
Волос - ПАС Ламия: обзор матча 18 августа 2023
Волос
18.08.2023, пятница, 21:00
Греция. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Завершен
ПАС Ламия
90+1'
Н. Алхо
55'
Карлитос (П)
61'
В. Сливка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - ПАС Ламия
ГОЛ! 1:2!
Н. Алхо
Пас отдал
Ж. Баррьентос
90'
+1
88'
Желтая карточка
Карлитос
84'
Замена
З. Тошич
️️️️
С. Цилулис
Желтая карточка
М. Комба
83'
76'
Замена
M. Acuña
️️️️
Карлитос
Желтая карточка
Д. Кружляк
74'
Замена
П. Мораитис
️️️️
Н. Главчич
74'
67'
Замена
T. Lake
️️️️
Р. Мартинес
Замена
Ж. Баррьентос
️️️️
Т. Цоканис
63'
61'
ГОЛ! 0:2!
В. Сливка
Пас отдал
Карлитос
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Карлитос
Замена
С. Тахатос
️️️️
A. Luna
53'
Замена
Ф. Кицос
️️️️
А. Труй
52'
39'
Желтая карточка
К. Станко
Желтая карточка
М. Делетич
34'
34'
Желтая карточка
С. Цилулис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
16
Christos Shelis
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
80
Antonio Luna
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
8
Максимилиано Комба
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
10
Карлитос
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Джанлука Феста
Волос
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
26
Toshio Lake
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
9
S. Longo
ЦФ
3-4-1-2
1
Сиабанис
16
17
Алхо
24
Кружляк
80
6
Цоканис
22
Труй
35
Главчич
7
Делетич
90
Мраз
8
Комба
3-1-2-3
1
2
Симон
5
3
27
Станко
10
Карлитос
14
Сливка
23
Цилулис
11
Нуньес
11
Мартинес
22
Труй
3
Кицос
3
Кицос
22
Труй
80
32
Тахатос
32
Тахатос
80
6
Цоканис
14
Баррьентос
14
Баррьентос
6
Цоканис
35
Главчич
45
Мораитис
45
Мораитис
35
Главчич
Павловец
8
Цандарис
8
Цандарис
Павловец
23
Цилулис
18
Тошич
18
Тошич
23
Цилулис
11
Мартинес
26
26
11
Мартинес
10
Карлитос
77
77
10
Карлитос
Остались в запасе
Волос
ПАС Ламия
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
55
Алексей Кошелев
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
S. Longo
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Остались в запасе
55
Алексей Кошелев
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
S. Longo
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Волос - ПАС Ламия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
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