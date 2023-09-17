F. Viviani - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|F. Viviani
|Команда
|Тернана
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|F. Viviani
|Команда
|Тернана
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тернана
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|Был в запасе
|Тернана (Терни)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|12.11.2023
|72' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Тернана (Терни)
|04.11.2023
|80' -90'
|Тернана (Терни)
|0:1
|Венеция (Венеция)
|90'
|29.10.2023
|Был в запасе
|Модена (Модена)
|2:1
|Тернана (Терни)
|26.09.2023
|1' -54'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:0
|Тернана (Терни)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Тернана (Терни)
|1:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|2:1
|Тернана (Терни)