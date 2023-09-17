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    F. Viviani - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя F. Viviani
    Команда Тернана
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тернана 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2023 Был в запасе Тернана (Терни) 1:1 Палермо (Палермо)
    12.11.2023 72' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Тернана (Терни)
    04.11.2023 80' -90' Тернана (Терни) 0:1 Венеция (Венеция)
    90'
    29.10.2023 Был в запасе Модена (Модена) 2:1 Тернана (Терни)
    26.09.2023 1' -54' Асколи (Асколи-Пичено) 2:0 Тернана (Терни)
    23.09.2023 Был в запасе Тернана (Терни) 1:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    17.09.2023 Был в запасе Комо (Комо) 2:1 Тернана (Терни)
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