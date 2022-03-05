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    Эммануэль Матута - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Эммануэль
    Фамилия Матута
    Команда ПСВ
    Состав Молодежный
    Родной город Мехелен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 2002 (21 год)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 1' -45' Гронинген (Гронинген) 2:3 Камбур (Лиуварден)
    11.05.2022 83' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    07.05.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 1:2 Спарта (Роттердам)
    01.05.2022 75' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    24.04.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:1 Хераклес (Альмело)
    10.04.2022 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    02.04.2022 78' -90' Гронинген (Гронинген) 1:3 Аякс (Амстердам)
    20.03.2022 84' -90' Утрехт (Утрехт) 1:3 Гронинген (Гронинген)
    12.03.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 4:3 НЕК (Неймеген)
    05.03.2022 89' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    26.02.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    20.02.2022 85' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    12.02.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    06.02.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
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