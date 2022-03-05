Эммануэль Матута - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Матута
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мехелен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Матута
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мехелен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -45'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Камбур (Лиуварден)
|11.05.2022
|83' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:2
|Спарта (Роттердам)
|01.05.2022
|75' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Хераклес (Альмело)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|02.04.2022
|78' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|20.03.2022
|84' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:3
|Гронинген (Гронинген)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|4:3
|НЕК (Неймеген)
|05.03.2022
|89' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|20.02.2022
|85' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)