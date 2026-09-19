Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jefferson - статистика

Пучхон
#11 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Пучхон
0 : 2
19.09.2026
Кимчхон Сангму
1' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Пучхон
2 : 2
12.09.2026
Чеджу
1' - 90'
62'
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
08.09.2026
Пучхон
1' - 90'
33'
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Пучхон
0 : 5
05.09.2026
Тэджон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Морейренcе
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, Финал
Морейренcе
1 : 0
29.05.2022
Шавиш
70' - 90'
Португалия. Примейра, Финал
Шавиш
2 : 0
21.05.2022
Морейренcе
77' - 90'
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
4 : 1
14.05.2022
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 2
01.05.2022
Боавишта
78' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
20.03.2022
Морейренcе
86' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Морейренcе
0 : 2
14.03.2022
Спортинг
81' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Морейренcе
0 : 1
06.03.2022
Маритиму
77' - 90'
83'
Португалия. Примейра, 24 тур
Арука
1 : 1
26.02.2022
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Морейренcе
0 : 1
20.02.2022
Порту
72' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фамаликан
5 : 0
13.02.2022
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
4 : 1
08.02.2022
Белененсеш
82' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Брага
2 : 0
30.01.2022
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Морейренcе
0 : 2
22.01.2022
Санта-Клара
86' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Бенфика
1 : 1
15.01.2022
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
1 : 2
07.08.2021
Бенфика
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
1
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
2
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+