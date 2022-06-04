Милош Раичкович - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Раичкович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Раичкович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|Был в запасе
|Черногория
|0:2
|Финляндия
|23.09.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Черногория
|14.06.2022
|74' -90'
|Румыния
|0:3
|Черногория
|11.06.2022
|1' -67'
|Черногория
|1:1
|Босния и Герцеговина
|04.06.2022
|1' -79'
|Черногория
|2:0
|Румыния