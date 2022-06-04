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    Милош Раичкович - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Милош
    Фамилия Раичкович
    Команда Будучность
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 Был в запасе Черногория 0:2 Финляндия
    23.09.2022 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:0 Черногория
    14.06.2022 74' -90' Румыния 0:3 Черногория
    11.06.2022 1' -67' Черногория 1:1 Босния и Герцеговина
    04.06.2022 1' -79' Черногория 2:0 Румыния
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