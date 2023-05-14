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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Актобе
Кайрат - Актобе: обзор матча 14 мая 2023
Кайрат
14.05.2023, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Актобе
62'
Ж. Пауло
81'
А. Шушеначев
51'
Э. Сантана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Актобе
Замена
Г. Кенжебек
️️️️
А. Шушеначев
84'
82'
Замена
А. Жумабек
️️️️
Э. Сантана
ГОЛ! 2:1!
А. Шушеначев
81'
74'
Замена
Б. Байтана
️️️️
А. Ньянгбо
74'
Замена
А. Филипович
️️️️
А. Кенесов
73'
Замена
А. Зулпа
️️️️
М. Раичкович
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пауло
62'
51'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сантана
Желтая карточка
В. Швырев
28'
Замена
О. Арад
️️️️
А. Буранчиев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
6
Милош Раичкович
ЦП
44
Лука Гадрани
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
4-2-4
44
Устименко
5
Кургин
5
Васин
4
Касабулат
6
Садыбеков
20
Буранчиев
29
Крачковский
22
Сейдахмет
18
Швырев
11
Шушеначев
11
Пауло
3-1-3-1-2
92
Покатилов
4
Пенчиков
6
Касым
77
Шомко
5
Струмия
6
Раичкович
44
Гадрани
80
Кенесов
7
Ньянгбо
93
Сантана
20
Самородов
20
Буранчиев
15
Арад
15
Арад
20
Буранчиев
11
Шушеначев
23
Кенжебек
23
Кенжебек
11
Шушеначев
6
Раичкович
44
Зулпа
44
Зулпа
6
Раичкович
7
Ньянгбо
7
Байтана
7
Байтана
7
Ньянгбо
80
Кенесов
11
Филипович
11
Филипович
80
Кенесов
93
Сантана
9
Жумабек
9
Жумабек
93
Сантана
Остались в запасе
Кайрат
Актобе
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Кекер
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайрат - Актобе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
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