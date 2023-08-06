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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Кайрат
Актобе - Кайрат: обзор матча 06 августа 2023
Актобе
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
4 : 2
Завершен
Кайрат
20'
Чина
34'
Э. Сантана
52'
А. Касым
29'
Д. Сергеев
45+1'
А. Шушеначев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Кайрат
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
Чина
85'
Замена
А. Жумабек
️️️️
Б. Байтана
85'
81'
Замена
Б. Маделхан
️️️️
А. Шушеначев
81'
Замена
А. Ульшин
️️️️
А. Садыбеков
Желтая карточка
А. Танжариков
65'
65'
Желтая карточка
Е. Сейдахмет
60'
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
Д. Касабулат
60'
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
В. Швырев
ГОЛ! 3:2!
А. Касым
52'
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Шушеначев
ГОЛ! 2:1!
Э. Сантана
34'
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сергеев
Желтая карточка
А. Филипович
27'
ГОЛ! 1:0!
Чина
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
89
Чина
ПВ
11
Андрия Филипович
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
44
Лука Гадрани
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
4-1-1-3-1
92
Покатилов
77
Шомко
6
Касым
88
Яшин
31
Танжариков
5
Струмия
6
Раичкович
89
Чина
7
Байтана
11
Филипович
93
Сантана
3-3-1-3
44
Устименко
25
Широбоков
6
Садыбеков
3
Баньяк
4
Касабулат
18
Сергеев
5
Кургин
29
Крачковский
18
Швырев
11
Пауло
11
Шушеначев
89
Чина
3
Бессмертный
3
Бессмертный
89
Чина
7
Байтана
9
Жумабек
9
Жумабек
7
Байтана
4
Касабулат
2
Ткаченко
2
Ткаченко
4
Касабулат
6
Садыбеков
23
Ульшин
23
Ульшин
6
Садыбеков
11
Шушеначев
18
Маделхан
18
Маделхан
11
Шушеначев
18
Швырев
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
18
Швырев
Остались в запасе
Актобе
Кайрат
22
Мирослав Лобанцев
ВР
44
Лука Гадрани
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
44
Лука Гадрани
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Актобе - Кайрат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
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