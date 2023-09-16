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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Ордабасы
Актобе - Ордабасы: обзор матча 16 сентября 2023
Актобе
16.09.2023, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Ордабасы
63'
А. Филипович
81'
А. Ньянгбо
28'
А. Тагыберген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Ордабасы
90'
+8
Пенальти не реализован!
А. Тагыберген
Желтая карточка
А. Филипович
90'
+4
Желтая карточка
Чина
89'
87'
Замена
М. Федин
️️️️
А. Беседин
Желтая карточка
М. Раичкович
84'
83'
Желтая карточка
А. Беседин
ГОЛ! 2:1!
А. Ньянгбо
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Филипович
63'
Замена
А. Филипович
️️️️
М. Самородов
62'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
А. Кенесов
61'
60'
Желтая карточка
С. Малый
Замена
М. Раичкович
️️️️
А. Касым
46'
40'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
В. Садовский
Желтая карточка
Л. Гадрани
36'
29'
Желтая карточка
Т. Эрланов
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Тагыберген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
80
Арман Кенесов
ЦП
89
Чина
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
66
Ihab Ganayem
ЦП
6
Милош Раичкович
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
3-3-1-1-2
92
Покатилов
88
Яшин
44
Гадрани
6
Касым
77
Шомко
5
Струмия
31
Танжариков
80
Кенесов
89
Чина
93
Сантана
20
Самородов
3-2-2-1-2
1
Шайзада
23
Эрланов
26
Мбодж
2
Малый
21
Ауро
5
Суюмбаев
8
Макаренко
8
Тагыберген
17
Умаров
41
Беседин
90
Садовский
6
Касым
6
Раичкович
6
Раичкович
6
Касым
80
Кенесов
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
80
Кенесов
20
Самородов
11
Филипович
11
Филипович
20
Самородов
90
Садовский
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
90
Садовский
41
Беседин
11
Федин
11
Федин
41
Беседин
Остались в запасе
Актобе
Ордабасы
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
66
Ihab Ganayem
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
7
Жоржиньо
ПВ
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
66
Ihab Ganayem
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Остались в запасе
7
Жоржиньо
ПВ
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Актобе - Ордабасы
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
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4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
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2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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