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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Актобе
Шахтер Караганда - Актобе: обзор матча 15 июля 2023
Шахтер Караганда
15.07.2023, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Актобе
49'
А. Кенесов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Актобе
79'
Вторая желтая
А. Танжариков
Замена
Р. Туткышев
️️️️
А. Назымханов
71'
Замена
М. Галкин
️️️️
Т. Чогадзе
71'
63'
Замена
У. Видемонт
️️️️
Б. Байтана
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Кенесов
46'
Замена
А. Кенесов
️️️️
А. Ньянгбо
45'
+1
Желтая карточка
А. Танжариков
Желтая карточка
Ю. Перцух
25'
Желтая карточка
А. Назымханов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
15
Богдан Савкив
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
3
Антон Толордава
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
44
Артурас Зулпа
ЦП
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Георгий Захаренко
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
22
Максим Галкин
ЦФ
99
Данила Карпиков
ЦФ
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
80
Арман Кенесов
ЦП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-3-3-1
30
Шацкий
15
Савкив
5
Дмитренко
3
Толордава
7
Муртазаев
88
Перцух
88
Каньяс
9
Чогадзе
18
Назымханов
11
Свиридов
2
Алишаускас
4-2-2-2
92
Покатилов
31
Танжариков
6
Касым
44
Гадрани
77
Шомко
44
Зулпа
6
Раичкович
7
Байтана
7
Ньянгбо
93
Сантана
20
Самородов
18
Назымханов
23
Туткышев
23
Туткышев
18
Назымханов
9
Чогадзе
22
Галкин
22
Галкин
9
Чогадзе
7
Ньянгбо
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Ньянгбо
7
Байтана
11
Видемонт
11
Видемонт
7
Байтана
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Актобе
1
Егор Цуприков
ВР
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Георгий Захаренко
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
99
Данила Карпиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
22
Георгий Захаренко
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
99
Данила Карпиков
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Шахтер Караганда - Актобе
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
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