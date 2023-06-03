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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Шахтер Караганда
Актобе - Шахтер Караганда: обзор матча 03 июня 2023
Актобе
03.06.2023, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
6'
А. Кенесов
71'
Л. Гадрани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Шахтер Караганда
Замена
А. Жумабек
️️️️
Э. Сантана
78'
Замена
А. Филипович
️️️️
А. Ньянгбо
78'
Желтая карточка
Э. Сантана
72'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гадрани
71'
71'
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
И. Свиридов
70'
Желтая карточка
Р. Туткышев
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Кенесов
70'
65'
Желтая карточка
Р. Муртазаев
Замена
А. Зулпа
️️️️
М. Раичкович
61'
Замена
М. Самородов
️️️️
Б. Байтана
61'
46'
Замена
А. Назымханов
️️️️
Ю. Перцух
Желтая карточка
А. Ньянгбо
45'
30'
Желтая карточка
В. Дмитренко
ГОЛ! 1:0!
А. Кенесов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
6
Милош Раичкович
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
3
Антон Толордава
ЦЗ
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
44
Артурас Зулпа
ЦП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
4-1-2-2-1
92
Покатилов
4
Пенчиков
88
Яшин
44
Гадрани
31
Танжариков
5
Струмия
6
Раичкович
80
Кенесов
7
Ньянгбо
7
Байтана
93
Сантана
2-3-2-2
30
Шацкий
5
Дмитренко
3
Толордава
25
Букорац
88
Перцух
88
Каньяс
9
Чогадзе
11
Свиридов
2
Алишаускас
9
Абдулла
6
Раичкович
44
Зулпа
44
Зулпа
6
Раичкович
7
Ньянгбо
11
Филипович
11
Филипович
7
Ньянгбо
93
Сантана
9
Жумабек
9
Жумабек
93
Сантана
80
Кенесов
10
Умаев
10
Умаев
80
Кенесов
7
Байтана
20
Самородов
20
Самородов
7
Байтана
88
Перцух
18
Назымханов
18
Назымханов
88
Перцух
11
Свиридов
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
11
Свиридов
Остались в запасе
Актобе
Шахтер Караганда
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Егор Цуприков
ВР
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Игорь Солошенко
Статистика матча Актобе - Шахтер Караганда
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
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