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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Тобол
Актобе - Тобол: обзор матча 20 августа 2023
Актобе
20.08.2023, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Тобол
66'
А. Филипович
40'
Р. Оразов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Тобол
90'
+1
Желтая карточка
Д. Семченков
89'
Желтая карточка
С. Бусурманов
74'
Замена
С. Дебле
️️️️
Б. Галым
74'
Замена
М. Вукадинович
️️️️
П. Киреенко
68'
Желтая карточка
Б. Каиров
Замена
I. Ganayem
️️️️
М. Раичкович
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Филипович
66'
64'
Желтая карточка
Р. Асранкулов
Замена
Е. Кыбырай
️️️️
М. Самородов
63'
Замена
А. Филипович
️️️️
Чина
63'
57'
Замена
И. Иванович
️️️️
Р. Оразов
Красная карточка
А. Касым
56'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Оразов
36'
Желтая карточка
Р. Оразов
18'
Желтая карточка
И. Рогач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
89
Чина
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
29
Самат Жарынбетов
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
66
Ihab Ganayem
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
80
Йован Илич
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
4-1-1-2-2
92
Покатилов
77
Шомко
6
Касым
44
Гадрани
31
Танжариков
5
Струмия
6
Раичкович
7
Ньянгбо
89
Чина
20
Самородов
93
Сантана
3-1-4-2
1
Бусурманов
5
Каиров
4
Рогач
90
Семченков
29
Жарынбетов
20
Оразов
7
Мужиков
28
Забелин
28
Шахов
10
Галым
13
Киреенко
20
Самородов
14
Кыбырай
14
Кыбырай
20
Самородов
6
Раичкович
66
66
6
Раичкович
89
Чина
11
Филипович
11
Филипович
89
Чина
Жакупов
3
Асранкулов
3
Асранкулов
Жакупов
13
Киреенко
5
Вукадинович
5
Вукадинович
13
Киреенко
10
Галым
8
Дебле
8
Дебле
10
Галым
20
Оразов
11
Иванович
11
Иванович
20
Оразов
Остались в запасе
Актобе
Тобол
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
32
Иван Коновалов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
30
Боян Младович
ЦЗ
80
Йован Илич
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
30
Боян Младович
ЦЗ
80
Йован Илич
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Актобе - Тобол
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
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