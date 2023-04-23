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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Актобе
Тобол - Актобе: обзор матча 23 апреля 2023
Тобол
23.04.2023, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Актобе
74'
И. Сергеев
86'
И. Сергеев
28'
А. Кенесов
69'
Л. Гадрани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Актобе
ГОЛ! 2:2!
И. Сергеев
86'
85'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Кенесов
85'
Замена
А. Жумабек
️️️️
А. Ньянгбо
ГОЛ! 1:2!
И. Сергеев
74'
69'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гадрани
Желтая карточка
С. Дебле
52'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Кенесов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
44
Лука Гадрани
ЦП
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
29
Самат Жарынбетов
ОП
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
10
Бейбит Галым
ЦП
99
Асмир Сульич
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
44
Артурас Зулпа
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-2-4-1
32
Коновалов
22
Марочкин
30
Младович
4
Рогач
3
Асранкулов
5
Габараев
7
Мужиков
8
Дебле
5
Вукадинович
20
Оразов
17
Чесноков
3-1-2-2-2
92
Покатилов
31
Танжариков
6
Касым
77
Шомко
5
Струмия
44
Гадрани
6
Раичкович
11
Филипович
7
Ньянгбо
93
Сантана
20
Самородов
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Ньянгбо
9
Жумабек
9
Жумабек
7
Ньянгбо
Кенесов
10
Умаев
10
Умаев
Кенесов
Остались в запасе
Тобол
Актобе
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
10
Бейбит Галым
ЦП
99
Асмир Сульич
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Уго Видемонт
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
10
Бейбит Галым
ЦП
99
Асмир Сульич
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
17
Тимур Жакупов
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Артурас Зулпа
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Уго Видемонт
ЛВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Тобол - Актобе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
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