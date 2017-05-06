Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабио Колторти - статистика

Завершил карьеру
3 декабря 1980 (45)
#1 | Вратарь
197 см | 94 кг
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РБ Лейпциг
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
1 : 4
06.05.2017
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
1 : 1
23.04.2017
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
08.04.2017
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Майнц
2 : 3
05.04.2017
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
01.04.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
1 : 2
19.02.2017
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
1 : 0
04.02.2017
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
21.01.2017
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
17.12.2016
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
03.12.2016
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
2 : 3
18.11.2016
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 2
29.10.2016
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
23.10.2016
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
30.09.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
21.09.2016
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
10.09.2016
Боруссия Д
Был в запасе
Главные новости
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
1
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
13
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+