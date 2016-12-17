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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Герта
РБ Лейпциг - Герта: обзор матча 17 декабря 2016
РБ Лейпциг
17.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Герта
40'
Т. Вернер
62'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Герта
Замена
Д. Зелке
️️️️
Т. Вернер
84'
82'
Желтая карточка
В. Дарида
80'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Г. Харагучи
78'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
73'
Желтая карточка
Н. Штарк
Замена
Б. Шмитц
️️️️
М. Хальстенберг
67'
ГОЛ! 2:0!
В. Орбан
Пас отдал
Э. Форсберг
62'
Желтая карточка
Т. Вернер
59'
45'
Замена
В. Дарида
️️️️
С. Калу
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Н. Кейта
45'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Н. Кейта
40'
11'
Замена
П. Пекарик
️️️️
М. Вайзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
29
Аллан
ЦП
78
Генки Харагучи
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
3-4-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
13
Бернардо
6
Демме
20
Забитцер
31
Илсанкер
8
Кейта
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
4-3-3
22
Ярстейн
8
Вайзер
28
Лустенбергер
4
Штарк
21
Платтенхардт
78
Харагучи
29
Аллан
13
Хегелер
11
Ибишевич
20
Шибер
8
Калу
23
Хальстенберг
22
Шмитц
22
Шмитц
23
Хальстенберг
8
Кейта
13
Кайзер
13
Кайзер
8
Кейта
11
Вернер
9
Зелке
9
Зелке
11
Вернер
8
Вайзер
22
Пекарик
22
Пекарик
8
Вайзер
8
Калу
16
Дарида
16
Дарида
8
Калу
78
Харагучи
35
Эссвайн
35
Эссвайн
78
Харагучи
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Герта
8
Рани Хедира
ОП
1
Фабио Колторти
ВР
13
Жолт Калмар
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
1
Фабио Колторти
ВР
13
Жолт Калмар
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча РБ Лейпциг - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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