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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - РБ Лейпциг
Шальке-04 - РБ Лейпциг: обзор матча 23 апреля 2017
Шальке-04
23.04.2017, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
46'
К. Хунтелаар
14'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - РБ Лейпциг
90'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Поульсен
84'
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Вернер
Замена
С. Ритер
️️️️
М. Майер
82'
Желтая карточка
М. Майер
78'
77'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Э. Форсберг
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Г. Бургшталлер
74'
73'
Желтая карточка
Н. Кейта
Замена
А. Шепф
️️️️
Д. Калиджиури
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
46'
Желтая карточка
Коке
43'
40'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
Желтая карточка
Б. Стамбули
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ферманн
23
Колашинац
28
Бадштубер
5
Хеведес
23
Коке
21
Стамбули
6
Бенталеб
7
Майер
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
21
Хунтелаар
4-3-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
5
Комппер
23
Хальстенберг
6
Демме
8
Кейта
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
20
Калиджиури
18
Шепф
18
Шепф
20
Калиджиури
7
Майер
27
Ритер
27
Ритер
7
Майер
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
9
Ди Санто
9
Бургшталлер
10
Форсберг
31
Илсанкер
31
Илсанкер
10
Форсберг
15
Поульсен
9
Зелке
9
Зелке
15
Поульсен
11
Вернер
7
Бурк
7
Бурк
11
Вернер
Остались в запасе
Шальке-04
РБ Лейпциг
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Шальке-04 - РБ Лейпциг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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