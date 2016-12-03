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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Шальке-04
РБ Лейпциг - Шальке-04: обзор матча 03 декабря 2016
РБ Лейпциг
03.12.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
2'
Т. Вернер (П)
47'
С. Колашинац (АГ)
31'
С. Колашинац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Шальке-04
Замена
Р. Хедира
️️️️
Э. Форсберг
90'
+1
86'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
А. Шепф
86'
Замена
Ф. Резе
️️️️
Й. Гайс
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Вернер
83'
81'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Н. Бенталеб
80'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
Желтая карточка
М. Хальстенберг
73'
51'
Желтая карточка
Б. Хеведес
49'
Желтая карточка
А. Шепф
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Колашинац
47'
39'
Желтая карточка
М. Настасич
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Колашинац
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Б. Шмитц
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Вернер
2'
1'
Желтая карточка
Р. Ферманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Жолт Калмар
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
3-4-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
22
Шмитц
8
Кейта
6
Демме
31
Илсанкер
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
4-4-1-1
1
Ферманн
27
Налдо
22
Настасич
5
Хеведес
23
Колашинац
30
Гайс
27
Горецка
6
Бенталеб
18
Шепф
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
10
Форсберг
8
Хедира
8
Хедира
10
Форсберг
22
Шмитц
13
Кайзер
13
Кайзер
22
Шмитц
11
Вернер
7
Бурк
7
Бурк
11
Вернер
30
Гайс
11
Резе
11
Резе
30
Гайс
18
Шепф
80
Кайсара
80
Кайсара
18
Шепф
6
Бенталеб
22
Коноплянка
22
Коноплянка
6
Бенталеб
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Шальке-04
1
Фабио Колторти
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
13
Жолт Калмар
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
13
Жолт Калмар
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча РБ Лейпциг - Шальке-04
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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