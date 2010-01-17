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Хавьер Лопес Вальехо
Статистика
Хавьер Лопес Вальехо - статистика
Завершил карьеру
22 сентября 1975 (50)
#1 | Вратарь
185 см | 83 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
6
-12/1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
0 : 0
17.01.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2 : 1
10.01.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 0
03.01.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал
6 : 0
19.12.2009
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
1 : 2
12.12.2009
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
4 : 1
06.12.2009
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
0 : 1
29.11.2009
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1 : 1
22.11.2009
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3 : 1
08.11.2009
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2 : 1
01.11.2009
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
6 : 1
25.10.2009
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
2 : 2
18.10.2009
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 1
03.10.2009
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3 : 0
27.09.2009
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Спортинг
1 : 1
24.09.2009
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1 : 2
20.09.2009
Вальядолид
Был в запасе
26'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
4 : 1
12.09.2009
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
1 : 0
29.08.2009
Тенерифе
Был в запасе
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